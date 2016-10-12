Лечим содой всю семью!!! 18 содовых рецептов на все случаи жизни!

Питьевой содой можно лечить всю семью от разных хворей.



1. Вкус соды, растворенной в молоке, знаком с детства каждому. И по сей день это лучшее средство для смягчения кашля — сода прекрасно разжижает мокроту. Врачи рекомендуют развести одну чайную ложку соды в кипящем молоке и принимать на ночь.

2. Тем, кто не любит или не переносит молоко, при кашле помогут ингаляции с содовым раствором — столовая ложка на литр кипящей воды.

3. Ничто так хорошо не снимает боль в горле, как полоскание раствором питьевой соды — две чайные ложки на стакан теплой воды. Полоскать надо пять-шесть раз в день. Сода увлажняет слизистую оболочку горла, тем самым уменьшая першение.

4. Справиться с насморком поможет закапывание в нос содового раствора. При обильных выделениях советую делать промывания — закапайте в нос несколько пипеток раствора, а через минуту очистите его от слизи. Процедуру надо повторять два-три раза в день.

5. При конъюнктивитах помогают многократные промывания глаз раствором соды. Только помните, что одной ваткой можно пользоваться только один раз.

6. Какой язвенник не прибегал к соде, чтобы избавиться от болей и изжоги? Она нейтрализует избыток кислоты в желудке, и улучшение наступает в считанные минуты. Поэтому сода долгие годы была основным лекарством от язвенной болезни. Однако частое ее применение дает обратный эффект: выделение кислоты увеличивается. Кроме того, при взаимодействии кислоты с содой выделяется углекислый газ, который бомбардирует истонченную стенку желудка, что может привести к прободению язвы. Поэтому соду следует использовать только когда под рукой нет других лекарств.

7. Сода издавна применяется в медицине как антиаритмическое средство. Внезапный приступ сердцебиения можно прекратить, приняв половинку чайной ложки.

8. Помогает сода и при гипертонии: благодаря усиленному выведению жидкости и солей из организма она снижает артериальное давление. Половина чайной ложки, принятая вместе с лекарствами, позволяет уменьшить их дозу.

9. Сода — очень эффективное средство против укачивания в транспорте. Главное — не забыть взять с собой в дорогу порошок.

10. Если кто-то обожжется кислотой, то ее можно моментально нейтрализовать содовым раствором.

11. Сода — средство первой помощи при тяжелых травмах, большой кровопотере, отравлениях, протекающих с многократной рвотой и поносом, длительной лихорадке с проливными потами. Чтобы восполнить потерю жидкости, надо приготовить содово-солевой раствор. Рецепт прост: половину чайной ложки соды и чайную ложку соли развести в одном литре теплой кипяченой воды. Давать по 1 столовой ложке каждые пять минут.

12. Не обойтись без соды и больным с панарицием — гнойным воспалением пальца. Лечение начинайте, как только появится пульсирующая боль. Приготовьте крепкий содовый раствор: две столовые ложки соды на поллитра горячей воды. Опустите туда палец и подержите минут двадцать. Делайте это три раза в день — и воспаление обязательно рассосется.

13. Полоскание рта с содой хорошо снимает зубную боль. Особенно эффективно оно при флюсе (воспалении надкостницы). Приготовив горячий содовый раствор, полоскайте им рот 5 — 6 раз в день. Иногда это позволяет избежать хирургического лечения.

14. Сода — отличное косметическое средство. Смешав ее с мыльной стружкой, протирайте этой смесью лицо два раза в неделю. Она хорошо помогает при юношеских угрях, очищая кожу от омертвевших клеток и открывая поры лица.

15. Сода может заменить отбеливающие зубные пасты. Обмакнув в нее ватку, потрите зубы, пока не удалите желтый налет. Результат виден даже после одной такой чистки.

16. Не препятствуя выделению пота, сода нейтрализует его кислую среду. А как известно, именно в ней бурно плодятся бактерии, которые и придают поту неприятный запах. Поэтому в летнее время по утрам полезно протирать подмышечные впадины ваткой, смоченной в растворе соды — запаха не будет весь день.

17. Содовый раствор помогает избавиться от последствий укусов насекомых. Если несколько раз в день смазывать им место укуса, то жжение и зуд исчезнут. Кроме того, сода предотвращает попадание микробов в ранку.

18. После трудового дня снять усталость и отечность ног помогут ножные ванны с содой: пять столовых ложек на десять литров теплой воды. Пятнадцать минут — и вы сможете танцевать до самого утра!

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