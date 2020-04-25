Больше Никакого Выпадения Волос И Седины!

Все мы знаем, что лук является очень полезным для нашего общего здоровья, но знаете ли вы, что он может делать чудеса с вашими волосами.

В данной статье мы расскажем Вам все тонкости применения лука! .

Лук — это отличное решение для ваших волос. Он может устранить выпадение волос, восстановить естественный цвет ваших волос, а также укрепляет кожу головы и способствует росту волос.

Лук также богат содержанием серы, которая улучшает кровообращение, уменьшает воспаление и регенерирует волосяные луковицы.

Луковый сок обладает антибактериальными свойствами, помогает убить микробы и паразитов и вылечить инфекции кожи головы, которые являются основной причиной потери волос!

Этот сок также повышает прочность волос и предотвращает их истончение и ломкость. Также вы можете добиться большого объема волос при регулярном нанесении лукового сока на кожу головы.

Польза лука для волос

Лук способен восстановить цвет ваших волос благодаря высокой концентрации каталазы. Это фермент, который может лечить поседение и поредение волос.

В одном из недавних исследований в университете Брэдфорда в Великобритании выяснили, что седые волоски, вызванного накоплением перекиси водорода в волосяных фолликулах. Это вещество вызывает окислительный процесс, который и вызывает седые волосы.

Каталаза может катализировать реакции разложения перекиси водорода и преобразования его в воду и кислород. Так, луковый сок может обратить вспять седину и восстановить естественный цвет волос и остановить выпадение волос.

ЛУЧШЕЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАШИХ ВОЛОС – ЛУКОВЫЙ СОК

Есть несколько разных способов приготовления этого сказочного сока из репчатого лука, но лучше всего готовить его в небольших количествах, потому что он не может храниться долго.

Чтобы приготовить сок из лука, Вам просто следует воспользоваться соковыжималкой. Одной луковицы будет достаточно!

Как ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛУКОВЫЙ СОК ДЛЯ ВОЛОС

Вы можете применять луковый сок прямо на кожу головы или вы можете смочите ватный тампон, а затем поместить его на пораженный участок. Для достижения наилучших результатов, вы должны оставить луковый сок на 30 минут или дольше, но только если вы способны переносить запах сока.

Также, если вы хотите, вы можете покрыть ваши волосы полиэтиленовым пакетом так, чтобы сок проникал глубже в вашу кожу. Затем смыть луковый сок с волос большим количеством теплой воды и мягким шампунем.

Примечание: имейте в виду, что запах лука довольно сильный, поэтому рекомендуется делать маску на ночь перед сном или в выходные, или используя совсем немного духов, чтобы скрыть запах.

Вы должны повторять это лечение три раза в неделю, и вы очень скоро заметите отличный результат, и вы будете поражены!

НИсточник