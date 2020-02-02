Будете каждый год собирать обильный урожай малины, если сделаете так…

Совет по уходу за малиной

Совет первый по уходу за малиной – шпалера

Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.

При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.

Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Совет второй по уходу за малиной – обновление

Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.

Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.

Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Совет третий по уходу за малиной – узкие ряды

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама.

Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаеме постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Если обычно у малины сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.

При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.

Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.

Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами . Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года – это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза

Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку

Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала.

Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины. Источник