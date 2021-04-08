Джем с киви приятно удивит Вас своим необыкновенным вкусом и ароматом. Один раз приготовив его, Вы будете делать это каждый год и с удовольствием угощать всех родных и друзей.
Джем с киви: ингредиенты
- Сахар- 300 г. (триста грамм)
- Киви- 600 г. (шестьсот грамм)
- Вода- 100 млрд. (сто миллилитров)
- Лимон- 1 от. (одна штука)
Способ приготовления:
- Сперва нужно разрезать лимон на четыре части и порезать каждую из них пластинками.
- Выложить в кастрюлю порезанный лимон со 100 грамм сахара и добавить воды. Варить 10 минут на слабом огне.
- После этого нужно нарезать киви кружочками и положить в кастрюлю с лимоном. Добавить оставшийся сахар и довести до кипения.
- Затем переложить в другую посуду, предпочтительнее стеклянную или керамическую, и дать остыть. Лучше оставить варенье остывать на всю ночь, прикрыв пленкой. Не рекомендуется ставить его в холодильник.
- После этого варенье необходимо заново вылить в кастрюлю и медленно помешивая дать закипеть и варить в течение 15-20 минут.
- После этого варенье можно переложить в стерилизованные банки и закатать.
Джем с киви — готов!
Кушайте и наслаждайтесь! Обязательно угощайте своих гостей этим лакомством, они скажут вам только спасибо!
Источник Джем с киви. Полезное лакомство, которое всегда выручает мою семью в зимнее время и насыщает витаминами