Как избавиться от сахара в крови, холестерина и липидов всего за один месяц?

Несколько месяцев назад студент-медик был ошеломлен, когда его профессор показал ему результаты анализа крови пациента. А именно, уровни холестерина, глюкозы, липидов и триглицеридов были чрезвычайно высокими.

Они были не только выше нормы, они были огромными. Студенту было трудно поверить, что человек с такими параметрами крови действительно может быть еще жив!

Более удивительным в этой истории является тот факт, что, когда профессор передал результаты, выяснилось, что он сам был этим пациентом!

Затем профессор протянул ему еще один лист. «Просто взгляните на это и сравните количество параметров и проверьте даты на обоих листах», — сказал он студенту.

Второй лист показал отличные результаты, и кровь была в идеальном состоянии! Профессор казался здоровым, поскольку все параметры были в пределах здорового диапазона.

Когда студент сравнил даты на обоих листах, выяснилось, что разница была только один месяц!

Излишне говорить, что студент не мог понять, как это возможно, и он был полностью сбит с толку. Затем профессор объяснил, что секрет заключается в лечении, которое ему рекомендовал испытать его врач. Он несколько раз повторил лечение и в конечном итоге смог улучшить свои показатели крови.

Он также сказал, что это лечение следует проводить один раз в год, чтобы контролировать состояние. В случае, если человек обнаруживает ухудшение показателей крови, то следует сразу же повторить всю процедуру.

Секретный рецепт

Этот чудесный рецепт требует простых ингредиентов, таких как сырая тыква и вода. Все, что вам нужно сделать, это измельчить около 100 граммов сырой тыквы и немного воды (100-150 мл) в блендере, чтобы создать однородную смесь.

Выпейте этот коктейль натощак, прежде чем пить или есть что-нибудь еще. Повторите процедуру в течение месяца. Удостоверьтесь, что вы измеряете свою кровь и холестерин перед тем, как пробовать это лечение и после этого.

Учитывая тот факт, что этот рецепт изготовлен из натурального овоща и воды, он не обеспечивает никаких неблагоприятных побочных эффектов, и он абсолютно безопасен для всех.

Как объяснил доктор, который является выдающимся инженером-химиком, тыква и ее соединения обладают способностью вымывать холестерин ЛПНП из артерий через мочу.

Кроме того, он способен очищать артерии и повышать энергетические уровни! Помимо использования этого коктейля, вы также можете увеличить потребление тыквы: испеченной, приготовленной на пару или приготовить тыквенный суп или кашу.

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