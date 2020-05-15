Маска молодости Софи Лорен — результат потрясающий!

Итальянская актриса Софи Лорен, достигнув возраста в 81 год, никогда не могла позволить себе выглядеть плохо. Легенда кино открывает секрет своей молодости — она пользуется особой маской, которая отлично питает кожу и разглаживает морщины.

Но самым главным является то, что все ингредиенты маски натуральные, а природа, как известно, всегда способствует женской красоте.

Маска от Софи Лорен — отличный выбор для ухода за кожей и придания ей гладкости и сияния.

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Неоднократно в своих интервью легендарная Софи Лорен говорила, что основной залог женской красоты — это хорошая порция пасты, здоровый сон и любимый мужчина рядом. Актриса никогда не была сторонником радикальной косметологии и, по ее словам, чаще всего в обычной жизни предпочитает натуральный уход.

В частности, оливковое масло, которым актриса мажет кожу лица и тела ежедневно на протяжении многих лет, и омолаживающая маска от Софи Лорен 2 раза в неделю.

МАСКА ОТ СОФИ ЛОРЕН: РЕЦЕПТ

Для приготовления маски от Софи Лорен Вам понадобится желатин, молоко или сливки, оливковое масло, мед и сухое белое вино.

Разведите 1 чайную ложку желатина в 100 мл молока или сливок (сливки идеально использовать при сухой коже). Хорошо размешайте. Чтобы желатин лучше растворялся, подогрейте молоко. Поставьте смесь на 6 часов в холодильник.

По истечению 6 часов добавьте в желатиново-молочную смесь чайную ложку оливкового масла, меда и белого вина. Хорошо размешайте, чтобы все компоненты стали одним целым. Маску наносите на очищенную кожу лица 2 раза в неделю.Длительность процедуры – 30 минут. Курс – 2 месяца, после чего нужно сделать перерыв в 30 дней.

Маска обладает лифтинговым и глубоко питательным эффектом. Она отлично омолаживает, питает кожу и даже позитивно влияет на расширенные поры. Примечательно, что после курса масок мелкие морщины вовсе исчезают.

Если у Вас жирная кожа, молоко замените кефиром, а вместо оливкового масла добавьте масло лесного ореха. Так, Вы не только позаботитесь о молодости кожи, но и уменьшите ее жирность.

Маску смывайте теплой водой, после нанесите компресс из отвара липы (для сухой и нормальной кожи) или шалфея (для жирной кожи).

Для приготовления отвара Вам понадобится столовая ложка сухой травы и 250 мл воды: доведите воду до кипения на среднем огне, добавьте травы и оставьте на огне 2-3 минуты.

После чего дайте отвару остыть.

Процедите его и отправьте храниться в холодильник.

Н Источник