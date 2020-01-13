Мясной пирог по особенному рецепту

Пирог готовится очень просто и быстро, можно кушать даже на следующий день – он остается мягким и сочным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— фарш свиной, 650 г;

— яйца, 6 шт;

— тесто слоеное;

— сыр моцарелла, 50 г;

— петрушка, 35 г;

— чеснок, зубчик;

— соль, перец и прочие специи по вкусу.

Процесс приготовления

Яйца (4 шт) отвариваем, 1 вводим в фарш.

Также в фарш добавляем соль, перец и ваши любимые специи, рубленую петрушку, можно и укроп, измельченный чеснок. Вымешиваем массу.

Сыр режем на 9 брусочков или пластинок.

Делим фарш на 2 части, одну выкладываем на лист пергамента и раскатываем его в лепешку. В ее середину выкладываем сырные брусочки в линию и 4 яйца целиком на сыр.

Накрываем 2 частью фарша, скрепляем края.

Раскатываем тесто в пласт и в середину выкладываем мясной рулет. Края теста режем на полоски ножом и укрываем мясной рулет косичкой из полосок теста.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем рулет, смазываем его взбитым яйцом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем 30 – 40 минут.