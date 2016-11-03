Народные средства для лечение сахарного диабета

Сахарный диабет – хроническое эндокринное заболевание, характеризующееся недостаточностью выработки инсулина. Вследствие дефицита этого гормона в крови увеличивается уровень глюкозы, а также происходит нарушение всех видов обмена веществ.Для лечения сахарного диабета используется комплекс лекарственных препаратов, в том числе и средств народной медицины.

Народное лечение сахарного диабета



В 1980 году у меня случилась диабетическая кома. Во время еды я потеряла сознание. Пошла к врачу, сдала анализы. Врач сказал, что теперь мне каждую неделю нужно будет сдавать кровь. Я очень боялась, что меня подсадят на инсулин, и решила сама разобраться в своей болезни. Прочитала много книг и выяснила причины диабета. Оказалось, что важное значение имеет питание.

Из своего рациона полностью исключила мясные продукты. Яйца ела без желтка, несколько лет «сидела» на кашах (рис, пшено, гречка) и грецких орехах (7-10 штук грецких орехов заменяют белок суточной нормы).

Так как на тот момент у меня был избыточный вес, я стала голодать в каждую субботу недели. В пятницу съедала легкий ужин (до 19 часов). Выходила из голода в воскресенье после 12 часов дня: горсть изюма заливала кипятком и, процедив через марлю в несколько слоев, выпивала. Затем снова заливала кипятком и, процедив, выпивала. Ещё раз наливала горячую воду, кипятила 2 минуты, пила воду и съедала изюм. В течение года я похудела на шестнадцать килограмм.

С тех пор каждый год делаю чистку организма и прекрасно чувствую себя до сих пор, несмотря на свой возраст.

А теперь расскажу вам рецепт, который мне очень помог



Полкилограмма корня сельдерея и шесть лимонов. Корни очистите. Перекрутите вместе с лимонами. Выложив в кастрюлю, кипятите на водяной бане два часа. Полученный состав поставьте в холодильник. Употребляйте за полчаса до завтрака по одной столовой ложке. Лечитесь в течение двух лет.

Лечение сахарного диабета Крифеей



Вытяжка из растения Крифея амурская, представляющего из себя редкий вид мха, растущего на определенных видах деревьев, используется в качестве иммуномодулятора, противовоспалительного и регенерирующего средства.

Это лекарственное средство эффективно участвует в углеводном обмене, так как стимулирует выработку гормонов поджелудочной железы и ее ферментов:

липазы,

амилазы,

протеазы.

В составе вытяжки Крифеи амурской имеются ферменты, дополняющие работу собственных аналогичных веществ организма. Они облегчают переваривание элементов пищи, способствуют ее полноценному усвоению в тонком кишечнике.

Помимо этих значимых для лечения сахарного диабета свойств препарата, Крифея амурская обладает следующими качествами:

Антигистаминным действием, в том числе и при пищевой аллергии;

Нормализацией кислотности желудка;

Активизацией работы фагоцитов – клеток иммунной системы, нейтрализующих вирусы и бактерии;

Регенерирующим действием против повреждения слизистой оболочки органов ЖКТ, снижением болевых ощущения в поврежденных тканях.

Показания к применению Крифеи амурской – нарушение секреции поджелудочной железы, повреждение островков Лангерганса, возникающее при сахарном диабете. Регулярное использование препарата минимизирует взаимовлияние этих патологий. Лекарственное средство применяется по 1 ч. л. перед приемом пищи.

Доза для взрослых – 3 раза в сутки, для детей – 1-2 раза.

Курс лечения длится 3 месяца, после перерыва, равного 30 дням, его можно повторить.

Лечение сахарного диабета по рецепту целительницы Л. Ким



Этот рецепт подарила нам знаменитая целительница Людмила Ким, кандидат химических наук. Данный настой значительно понижает уровень сахара в крови.

Для его приготовления вам понадобится:

100 граммов цедры лимона (для получения такого количества цедры, вам потребуется 1 килограмм лимонов; счищаем цедру, именно она нужна)

300 граммов корня петрушки (если нет корней, то сгодятся и листья, но корни будут эффективнее)

300 граммов очищенного чеснока

В чесноке содержится селен, который очень полезен для печени. Петрушка – очень хорошее средство для печени, для поджелудочной железы, для почек. Лимон — как источник витамина «С».

Приготовление:

Со всех лимонов срезаем цедру, чтобы получилось примерно 100 граммов. Очищаем чеснок, моем корни петрушки и пропускаем все через мясорубку. Полученную смесь перемешиваем, перекладываем в банку и даем настояться 2 недели, в тёмном месте.

Как принимать:

Принимать по 1 чайной ложке, за полчаса до еды, 3 раза в день.

Чем запивать?

Людмила Ким всем советует травяной рецепт:

кукурузные рыльца,

полевой хвощ,

брусничный лист,

стручки фасоли.

Берем 1 ст. ложку сбора на стакан кипятка. Если трава свежая, то настаивают в течение 1 часа. Потом процедить и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

Тройная настойка для стимулирования выработки инсулина



Стимуляция производства инсулина поджелудочной железой – важное условие хорошего самочувствия больных сахарным диабетом.

С этой проблемой прекрасно справляется настойка, составленная из 3 компонентов:

300 мл водки заливают 50 г измельченного до кашицеобразного состояния репчатого лука. Эту смесь выдерживают в темноте в течение 5 дней, процеживают.

300 мл водки заливают 50 г измельченных листьев грецкого ореха, выдерживают в темноте в течение недели, процеживают.

300 мл водки заливают измельченную траву манжетки, настаивают в течение недели, процеживают.

Для получения конечного продукта смешивают 150 мл первой настойки, 60 мл – второй, и 40 мл – третьей. Полученную смесь принимают по 1 ст. л. дважды в день, за 20 минут до завтрака и перед сном.





Лечение сахарного диабета желудями дуба



Самая ценная составляющая дубовых желудей – танин. Это вещество активно борется с воспалительными явлениями в организме человека, способствует укреплению сердечнососудистой системы. Полезные качества дубовых желудей очень ценны для больных сахарным диабетом, так как для борьбы с заболеванием остро необходимо укрепление защитных сил организма и сбалансированное питание в условиях жесткой диеты.

войства желудей дуба, значимые для диабетиков:

Бактерицидные (борьба с вирусами и микроорганизмами);

Противоопухолевые;

Стимулирующие работу почек и органов ЖКТ.

Для использования в качестве лекарственного средства желуди собирают в экологически чистом районе. Лучше всего это делать в сухую погоду в сентябре-октябре.

Желуди очищают от кожуры, сердцевину высушивают в горячей духовке при небольшой температуре. После сушки их перемалывают в порошок с помощью кофемолки. Можно приобрести желуди в аптечной сети.

Перед использованием этого рецепта рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способы применения:

Желудевый порошок принимают натощак по 1 ч.л. перед завтраком, обедом и перед ужином.

Те, кто не может использовать для лечения порошок, натирают содержимое желудя на мелкой терке, принимают аналогично предыдущему рецепту.

И порошок, и тертые желуди запивают кипяченой водой. Окончание курса лечения определяется по анализам крови, эффективность его проверена неоднократно на больных сахарным диабетом.

Сок брюссельской капусты по рецепту Н.В. Уокера



Нормализация работы поджелудочной железы, стимуляция ее внешне- и внутрисекреторной деятельности происходит при регулярном употреблении сока, приготовленного из овощей:

брюссельская капуста,

морковь,

зеленая стручковая фасоль,

листовой салат.

Оптимальное сочетание этих продуктов установил известный американский врач-натуропат Н.В.Уокер, автор бестселлера «Лечение сырыми овощными соками». На протяжении многих лет он исследовал полезные свойства свежевыжатых соков из овощей. Предложенная им комбинация удачно применяется для лечения поджелудочной железы, снижает интенсивность проявления сахарного диабета и хронической формы панкреатита.

Сок готовится очень просто – ингредиенты берутся в равных долях и пропускаются через мясорубку. Лечебная дозировка – полстакана утром натощак.

Курс лечения свежевыжатым овощным фрешем длится ровно месяц, при необходимости он повторяется спустя 2 недели перерыва.

Одновременно с приемом сока нужно придерживаться диеты с низким содержанием углеводов, применять очищающие клизмы.

Лимон и яйцо при сахарном диабете



И лимон, и яйца – это продукты, необходимые для больных сахарным диабетом. Лимон снижает уровень глюкозы в крови, нормализует артериальное давление, а куриные и перепелиные яйца снабжают организм диабетиков необходимыми микроэлементами.

Еще эффективнее действует смесь этих продуктов:

50 мл свежевыжатого сока лимона,

1 куриное яйцо или 5 перепелиных яиц.

Лечебная смесь, полученная в результате смешивания этих компонентов – разовая доза. Ее принимают однократно за полчаса до еды.

Лечение длится в течение месяца по следующей схеме:

3 дня – прием лечебной смеси;

3 дня – перерыв и т.д.

Сок лимона можно заменить соком топинамбура при повышенной кислотности желудочного сока.

Другие народные средства, снижающие уровень сахара



Для нормализации уровня сахара крови существует немало различных рецептов народной медицины:

Семена подорожника (15 г) заливают в эмалированной посуде стаканом воды, кипятят на медленном огне в течение 5 минут. Остывший отвар поцеживают и принимают по 1 десертной ложке 3 раза в сутки.

Сок лопуха. Эффективно снижает уровень сахара сок из измельченного корня лопуха, выкопанного в мае. Его принимают трижды в сутки по 15 мл, разводя это количество 250 мл прохладной кипяченой воды.

Настой из кожуры лимонов. Для нормализации уровня глюкозы кожура 2 лимонов заливается в термосе 400 мл кипящей воды и настаивается в течение полутора-двух часов. Лечебная доза этого средства – полстакана настоя коры лимонов 2-3 раза в сутки.

Отвар липы. Пейте настой липового цвета, заменив им чай. На два стакана кипяченой воды нужно две столовые ложки липового цвета. Всего за четыре дня уровень сахара может упасть на 40%. Отвар делается так: на 3 литра два стакана липового цвета залить водой и прокипятить в течение десяти минут. Подождать пока остынет, после чего процедить. Потом можно разлить по бутылочкам. Такую смесь надо хранить в холодильнике и пить по 1/2 стакана, когда захочется пить. Когда выпьете весь отвар, сделайте перерыв на три недели. А затем снова повторите курс.

Корица. Берем обычную приправу, которая есть у всех на кухне — порошок корицы. Готовим настой на основе мёда и корицы в соотношении 2:1. Для начала заливаем порошок корицы стаканом кипятка, даем ему настояться в течение получаса. Когда смесь немного остынет, можно добавить мед. После этого средство рекомендуется поставить в холодное место приблизительно на 3 часа. Полученный настой делим на две части. Одну часть выпиваем перед завтраком за 30 минут, а другую часть — обязательно перед сном. Курс лечения должен составлять не более 7 дней.

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Отвар из листьев грецких орехов. Для приготовления отвара необходимо залить 1 ст.л. обязательно подсушенных и хорошо измельченных молодых листьев 500 мл простой кипяченой водой. Затем смесь следует проварить около 15 минут на медленном огне, после чего она должна настояться в течение 40 минут. После процеживания отвар из листьев грецкого ореха можно принимать по полстакана не менее трех раз в сутки.

Отвар из перегородок грецких орехов. Взять 40 грецких орехов и извлечь из них перегородки. Эти перегородки необходимо залить стаканом крутого кипятка, а затем потомить приблизительно один час на водяной бане. После охлаждения полученную смесь рекомендуется процедить. Настой следует выпивать примерно за полчаса до каждого приема пищи. Оптимальная дозировка 1-2 ч.л.опубликовано econet.ru

Автор: Зуболенко Валентина Ивановна, врач-эндокринолог