Не спеши худеть! Это необходимо знать каждому при измерении веса.

Таблицы соотношения веса и роста, которые используют профессионалы. Но учитывайте, показатели веса немного варьируются в зависимости от пола, возраста и физиологических особенностей человека

Существуют разные формулы для определения оптимального соотношения веса и роста. Но все они весьма и весьма условны, так как не учитывают многие факторы: возраст, пол и физиологические особенности человека. Поэтому избыток жира нужно оценивать не только по условным соотношениям, представленным в этой таблице, но и по внешнему виду, толщине кожных покровов и целому ряду иных факторов.

При одном и том же росте и весе один человек может выглядеть полным, другой — совершенно нормальным.

Объективный параметр идеального тела – это процентное соотношение жира и костно-мышечной ткани. Для мужчин нормой является 9 — 15% жира от общей массы тела, а для женщин — от 12 до 20%.

Индекс Кетле



Зная Индекс массы тела (ИМТ), можно судить об ожирении или недостатке веса.

Индекс рассчитывается для взрослых мужчин и женщин от 20 до 65 лет. Результаты могут оказаться ложными для беременных и кормящих женщин, спортсменов, престарелых и подростков (до 18 лет). Среди множества разных методов подсчета идеального веса, наиболее популярным методом является росто-весовой показатель, индекс массы тела — индекс Кетле.



ФОРМУЛА: МАССА ТЕЛА В КГ РАЗДЕЛИТЬ НА РОСТ В МЕТРАХ В КВАДРАТЕ В/(Р*Р)

НАПРИМЕР: РОСТ 170 СМ, ВЕС 65 КГ. ЗНАЧИТ, 65 : (1.7 * 1.7) = 22.5

Норма для мужчин — 19-25. Для женщин — 19-24.

Индекс массы тела Классификация Риск сопутствующих заболеваний Менее 18.5 Дефицит массы тела Низкий (повышен риск других заболеваний) 18.5 – 24.9 Нормальная масса тела Обычный 25.0 – 29.9 Избыточная масса тела (предожирение) Повышенный 30.0 – 34.9 Ожирение I степени Высокий 35.0 – 39.9 Ожирение II степени Очень высокий 40.0 и более Ожирение III степени Чрезвычайно высокий

Индекс Кетле неплохо показывает количество жира в организме, но не указывает, как распределяется жир, иначе говоря, не дает зрительной- эстетической картины. Но можно проверить своё тело на идеальность ещё по одной формуле.

Распределение жира по телу определяется соотношением: объем талии (на уровне пупка) делённый на объем ягодиц.

Норма для мужчин: 0,85

Для женщин: 0,65 — 0,85.



Влияет ли возраст на соотношение рост-вес?



Ответ однозначный. Да, конечно влияет. Доказано, что вес мужчины и женщины с возрастом должен постепенно увеличиваться — это нормальный физиологический процесс. Килограммы, которые некоторые люди считают «лишними», на самом деле такими могут и не являться.

Можно использовать для определения оптимального веса формулу в зависимости от возраста.

Р — в данном случае рост, а В — возраст в годах. Масса тела = 50 + 0,75 (Р — 150) + (В — 20) : 4

Роств см. Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Пол М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 150 51.3 48.9 56.7 53.9 58.1 58.5 58.0 55.7 57.3 54.8 152 53.1 51.0 58.7 55.0 61.5 59.5 61.0 57.6 60.3 55.9 154 55.3 53.0 61.6 59.1 64.5 62.4 63.8 60.2 61.9 59.0 156 58.5 55.8 64.4 61.5 67.3 66.0 65.8 62.4 63.7 60.9 158 61.2 58.1 67.3 64.1 70.4 67.9 68.0 64.5 67.0 62.4 160 62.9 59.8 69.4 65.8 72.3 69.9 69.7 65.8 68.2 64.6 162 64.6 61.6 71.0 68.5 74.4 72.2 72.7 68.7 69.1 66.5 164 67.3 63.6 73.9 70.8 77.2 74.0 75.6 72.0 72.2 70.7 166 68.8 65.2 74.5 71.8 78.0 76.6 76.3 73.8 74.3 71.4 168 70.8 68.5 76.2 73.7 79.6 78.2 79.5 74.8 76.0 73.3 170 72.7 69.2 77.7 75.8 81.0 79.8 79.9 76.8 76.9 75.0 172 74.1 72.8 79.3 77.0 82.8 81.7 81.1 77.7 78.3 76.3 174 77.5 74.3 80.8 79.0 84.4 83.7 82.5 79.4 79.3 78.0 176 80.8 76.8 83.3 79.9 86.0 84.6 84.1 80.5 81.9 79.1 178 83.0 78.2 85.6 82.4 88.0 86.1 86.5 82.4 82.8 80.9 180 85.1 80.9 88.0 83.9 89.9 88.1 87.5 84.1 84.4 81.6 182 87.2 83.3 90.6 87.7 91.4 89.3 89.5 86.5 85.4 82.9 184 89.1 85.5 92.0 89.4 92.9 90.9 91.6 87.4 88.0 85.8 186 93.1 89.2 95.0 91.0 96.6 92.9 92.8 89.6 89.0 87.3 188 95.8 91.8 97.0 94.4 98.0 95.8 95.0 91.5 91.5 88.8 190 97.1 92.3 99.5 95.8 100.7 97.4 99.4 95.6 94.8 92.9

Формула Брока: выявления отношений рост-возраст-вес



Одним из наиболее популярных методов расчета идеального веса является формула Брока. Она учитывает соотношение роста, веса, типа телосложения и возраста человека.



ФОРМУЛА БРОКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ МОЛОЖЕ 40 ЛЕТ РАВНА «РОСТ (В СМ) МИНУС 110″, ПОСЛЕ 40 ЛЕТ — «РОСТ (В СМ) МИНУС 100″.

При этом людям имеющим астенический (тонкокостный) тип телосложения — из результата необходимо вычесть 10%, а людям имеющим гиперстенический (ширококостный) тип телосложения — должны прибавить к результату 10%.

Как определить свой тип телосложения?



Телосложение обычно делят на ТРИ типа: нормостеническое, гиперстеническое и астеническое. Для того чтобы узнать, какой твой тип телосложения, достаточно измерить сантиметром окружность самого тонкого места на запястье. Полученная окружность в сантиметрах и будет необходимым показателем (индекс Соловьева).

Индекс Соловьева Тип телосложения Характерно для данного типа телосложения для мужчин для женщин 18-20 см 15-17 см нормостенический (нормальный) телосложение отличается пропорциональностью основных размеров и правильным их соотношением более 20 см более 17 см гиперстенический (ширококостный) У людей, имеющих гиперстенический (ширококостный) тип телосложения поперечные размеры тела значительно больше, чем у нормостеников и особенно астеников. Их кости толсты и тяжелы, плечи, грудная клетка и бедра широкие, ноги короткие. менее 18 см менее 15 см астенический (тонкокостный) У людей, имеющих астенический (тонкокостный) тип телосложения, продольные размеры преобладают над поперечными: конечности длинные, тонкая кость, шея длинная, тонкая, мышцы развиты слабо.

Формула Наглера для соотношения роста и веса



Существует формула Наглера, которая позволяет вычислять идеальное соотношение веса и роста. На 152,4 см роста должно приходиться 45 килограммов веса. На каждый дюйм (то есть 2,45 см) сверх 152,4 см должно быть ещё по 900 граммов, Плюс ещё 10% от полученного веса.

Формула Джона Маккаллума по соотношению обхватов



Одна из лучших формул, создана экспертом-методистом Джоном Маккаллумом. Формула Маккаллума основывается на измерении обхвата запястья.

6,5 обхвата запястья равны обхвату груди. 85% обхвата груди равны обхвату бедер. Чтобы получить обхват талии, нужно взять 70% от обхвата груди. 53% от обхвата груди равны обхвату бедра. Для обхвата шеи нужно взять 37% от обхвата груди. Обхват бицепса составляет около 36% от обхвата груди. Обхват для голени чуть меньше 34%. Обхват предплечья должен быть равен 29% от обхвата груди.

Но не у всех физические данные будут точно соответствовать данным соотношениям, цифры имеют усреднённое, среднестатистическое значение.

Ещё несколько вариантов соотношений роста и веса



Телосложение считается идеальным, если обхват талии на 25 см меньше обхвата бедер, а обхват бедер примерно равен обхвату груди.

Обхват талии должен быть равен «рост в сантиметрах — 100″. То есть женщина ростом 172 см будет сложена пропорционально, если обхват талии будет 72 см, обхват бедер и талии — около 97 см, то есть если она носит размер одежды 48.

Если обхват бедер меньше обхвата груди, а обхват талии меньше обхвата бедер на 20 см, то такая фигура называется «яблоко». Если обхват груди меньше обхвата бедер, а обхват талии меньше обхвата бедер на 30 см и более – это фигура типа «груша».

Для женщин и девушек среднего роста — от 165 до 175 см — такое наблюдение оказалось справедливым. Обхват их талии в сантиметрах приблизительно равен весу в килограммах. Один килограмм похудения дает убавление в талии на один сантиметр.

От редакции



Как видите, существует масса способов вычислить оптимальное соотношение своего роста и массы тела, в зависимости от самых разных факторов. Но каким бы способом вы не совершали вычисления, главное — чтобы ваш вес был КОМФОРТНЫМ для вас самих. Чтобы вы легко и свободно чувствовали себя в собственном теле, любили себя и наслаждались жизнью по полной программе! — не впадая в депрессию от того, что при вычислениях у вас (а вдруг!) обнаружился «переизбыток» или «недостаток» килограммов.

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