Не спеши худеть! Это необходимо знать каждому при измерении веса.

Таблицы соотношения веса и роста, которые используют профессионалы. Но учитывайте, показатели веса немного варьируются в зависимости от пола, возраста и физиологических особенностей человека
Существуют разные формулы для определения оптимального соотношения веса и роста. Но все они весьма и весьма условны, так как не учитывают многие факторы: возраст, пол и физиологические особенности человека. Поэтому избыток жира нужно оценивать не только по условным соотношениям, представленным в этой таблице, но и по внешнему виду, толщине кожных покровов и целому ряду иных факторов.
При одном и том же росте и весе один человек может выглядеть полным, другой — совершенно нормальным.
Объективный параметр идеального тела – это процентное соотношение жира и костно-мышечной ткани. Для мужчин нормой является 9 — 15% жира от общей массы тела, а для женщин — от 12 до 20%.
Индекс Кетле
Зная Индекс массы тела (ИМТ), можно судить об ожирении или недостатке веса.
Индекс рассчитывается для взрослых мужчин и женщин от 20 до 65 лет. Результаты могут оказаться ложными для беременных и кормящих женщин, спортсменов, престарелых и подростков (до 18 лет). Среди множества разных методов подсчета идеального веса, наиболее популярным методом является росто-весовой показатель, индекс массы тела — индекс Кетле.
ФОРМУЛА: МАССА ТЕЛА В КГ РАЗДЕЛИТЬ НА РОСТ В МЕТРАХ В КВАДРАТЕ В/(Р*Р)
НАПРИМЕР: РОСТ 170 СМ, ВЕС 65 КГ. ЗНАЧИТ, 65 : (1.7 * 1.7) = 22.5
Норма для мужчин — 19-25. Для женщин — 19-24.
|Индекс массы тела
|Классификация
|Риск сопутствующих заболеваний
|Менее 18.5
|Дефицит массы тела
|Низкий (повышен риск других заболеваний)
|18.5 – 24.9
|Нормальная масса тела
|Обычный
|25.0 – 29.9
|Избыточная масса тела (предожирение)
|Повышенный
|30.0 – 34.9
|Ожирение I степени
|Высокий
|35.0 – 39.9
|Ожирение II степени
|Очень высокий
|40.0 и более
|Ожирение III степени
|Чрезвычайно высокий
Индекс Кетле неплохо показывает количество жира в организме, но не указывает, как распределяется жир, иначе говоря, не дает зрительной- эстетической картины. Но можно проверить своё тело на идеальность ещё по одной формуле.
Распределение жира по телу определяется соотношением: объем талии (на уровне пупка) делённый на объем ягодиц.
- Норма для мужчин: 0,85
- Для женщин: 0,65 — 0,85.
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Влияет ли возраст на соотношение рост-вес?
Ответ однозначный. Да, конечно влияет. Доказано, что вес мужчины и женщины с возрастом должен постепенно увеличиваться — это нормальный физиологический процесс. Килограммы, которые некоторые люди считают «лишними», на самом деле такими могут и не являться.
Можно использовать для определения оптимального веса формулу в зависимости от возраста.
Р — в данном случае рост, а В — возраст в годах. Масса тела = 50 + 0,75 (Р — 150) + (В — 20) : 4
|Роств см.
|Возраст
|20-29
|30-39
|40-49
|50-59
|60-69
|Пол
|М
|Ж
|М
|Ж
|М
|Ж
|М
|Ж
|М
|Ж
|150
|51.3
|48.9
|56.7
|53.9
|58.1
|58.5
|58.0
|55.7
|57.3
|54.8
|152
|53.1
|51.0
|58.7
|55.0
|61.5
|59.5
|61.0
|57.6
|60.3
|55.9
|154
|55.3
|53.0
|61.6
|59.1
|64.5
|62.4
|63.8
|60.2
|61.9
|59.0
|156
|58.5
|55.8
|64.4
|61.5
|67.3
|66.0
|65.8
|62.4
|63.7
|60.9
|158
|61.2
|58.1
|67.3
|64.1
|70.4
|67.9
|68.0
|64.5
|67.0
|62.4
|160
|62.9
|59.8
|69.4
|65.8
|72.3
|69.9
|69.7
|65.8
|68.2
|64.6
|162
|64.6
|61.6
|71.0
|68.5
|74.4
|72.2
|72.7
|68.7
|69.1
|66.5
|164
|67.3
|63.6
|73.9
|70.8
|77.2
|74.0
|75.6
|72.0
|72.2
|70.7
|166
|68.8
|65.2
|74.5
|71.8
|78.0
|76.6
|76.3
|73.8
|74.3
|71.4
|168
|70.8
|68.5
|76.2
|73.7
|79.6
|78.2
|79.5
|74.8
|76.0
|73.3
|170
|72.7
|69.2
|77.7
|75.8
|81.0
|79.8
|79.9
|76.8
|76.9
|75.0
|172
|74.1
|72.8
|79.3
|77.0
|82.8
|81.7
|81.1
|77.7
|78.3
|76.3
|174
|77.5
|74.3
|80.8
|79.0
|84.4
|83.7
|82.5
|79.4
|79.3
|78.0
|176
|80.8
|76.8
|83.3
|79.9
|86.0
|84.6
|84.1
|80.5
|81.9
|79.1
|178
|83.0
|78.2
|85.6
|82.4
|88.0
|86.1
|86.5
|82.4
|82.8
|80.9
|180
|85.1
|80.9
|88.0
|83.9
|89.9
|88.1
|87.5
|84.1
|84.4
|81.6
|182
|87.2
|83.3
|90.6
|87.7
|91.4
|89.3
|89.5
|86.5
|85.4
|82.9
|184
|89.1
|85.5
|92.0
|89.4
|92.9
|90.9
|91.6
|87.4
|88.0
|85.8
|186
|93.1
|89.2
|95.0
|91.0
|96.6
|92.9
|92.8
|89.6
|89.0
|87.3
|188
|95.8
|91.8
|97.0
|94.4
|98.0
|95.8
|95.0
|91.5
|91.5
|88.8
|190
|97.1
|92.3
|99.5
|95.8
|100.7
|97.4
|99.4
|95.6
|94.8
|92.9
Формула Брока: выявления отношений рост-возраст-вес
Одним из наиболее популярных методов расчета идеального веса является формула Брока. Она учитывает соотношение роста, веса, типа телосложения и возраста человека.
ФОРМУЛА БРОКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ МОЛОЖЕ 40 ЛЕТ РАВНА «РОСТ (В СМ) МИНУС 110″, ПОСЛЕ 40 ЛЕТ — «РОСТ (В СМ) МИНУС 100″.
При этом людям имеющим астенический (тонкокостный) тип телосложения — из результата необходимо вычесть 10%, а людям имеющим гиперстенический (ширококостный) тип телосложения — должны прибавить к результату 10%.
Как определить свой тип телосложения?
Телосложение обычно делят на ТРИ типа: нормостеническое, гиперстеническое и астеническое. Для того чтобы узнать, какой твой тип телосложения, достаточно измерить сантиметром окружность самого тонкого места на запястье. Полученная окружность в сантиметрах и будет необходимым показателем (индекс Соловьева).
|Индекс Соловьева
|Тип телосложения
|Характерно для данного типа телосложения
|для мужчин
|для женщин
|18-20 см
|15-17 см
|нормостенический (нормальный)
|телосложение отличается пропорциональностью основных размеров и правильным их соотношением
|более 20 см
|более 17 см
|гиперстенический (ширококостный)
|У людей, имеющих гиперстенический (ширококостный) тип телосложения поперечные размеры тела значительно больше, чем у нормостеников и особенно астеников. Их кости толсты и тяжелы, плечи, грудная клетка и бедра широкие, ноги короткие.
|менее 18 см
|менее 15 см
|астенический (тонкокостный)
|У людей, имеющих астенический (тонкокостный) тип телосложения, продольные размеры преобладают над поперечными: конечности длинные, тонкая кость, шея длинная, тонкая, мышцы развиты слабо.
Формула Наглера для соотношения роста и веса
Существует формула Наглера, которая позволяет вычислять идеальное соотношение веса и роста. На 152,4 см роста должно приходиться 45 килограммов веса. На каждый дюйм (то есть 2,45 см) сверх 152,4 см должно быть ещё по 900 граммов, Плюс ещё 10% от полученного веса.
Формула Джона Маккаллума по соотношению обхватов
Одна из лучших формул, создана экспертом-методистом Джоном Маккаллумом. Формула Маккаллума основывается на измерении обхвата запястья.
- 6,5 обхвата запястья равны обхвату груди.
- 85% обхвата груди равны обхвату бедер.
- Чтобы получить обхват талии, нужно взять 70% от обхвата груди.
- 53% от обхвата груди равны обхвату бедра.
- Для обхвата шеи нужно взять 37% от обхвата груди.
- Обхват бицепса составляет около 36% от обхвата груди.
- Обхват для голени чуть меньше 34%.
- Обхват предплечья должен быть равен 29% от обхвата груди.
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Но не у всех физические данные будут точно соответствовать данным соотношениям, цифры имеют усреднённое, среднестатистическое значение.
Ещё несколько вариантов соотношений роста и веса
- Телосложение считается идеальным, если обхват талии на 25 см меньше обхвата бедер, а обхват бедер примерно равен обхвату груди.
- Обхват талии должен быть равен «рост в сантиметрах — 100″. То есть женщина ростом 172 см будет сложена пропорционально, если обхват талии будет 72 см, обхват бедер и талии — около 97 см, то есть если она носит размер одежды 48.
- Если обхват бедер меньше обхвата груди, а обхват талии меньше обхвата бедер на 20 см, то такая фигура называется «яблоко». Если обхват груди меньше обхвата бедер, а обхват талии меньше обхвата бедер на 30 см и более – это фигура типа «груша».
- Для женщин и девушек среднего роста — от 165 до 175 см — такое наблюдение оказалось справедливым. Обхват их талии в сантиметрах приблизительно равен весу в килограммах. Один килограмм похудения дает убавление в талии на один сантиметр.
От редакции
Как видите, существует масса способов вычислить оптимальное соотношение своего роста и массы тела, в зависимости от самых разных факторов. Но каким бы способом вы не совершали вычисления, главное — чтобы ваш вес был КОМФОРТНЫМ для вас самих. Чтобы вы легко и свободно чувствовали себя в собственном теле, любили себя и наслаждались жизнью по полной программе! — не впадая в депрессию от того, что при вычислениях у вас (а вдруг!) обнаружился «переизбыток» или «недостаток» килограммов.
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