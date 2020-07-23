Подтянуть внутреннюю сторону бедра: 4 упражнения, которые творят чудеса
Если не заниматься спортом, внутренняя поверхность бедра дряхлеет даже у худых. Эти 4 упражнения, помогут проработать проблемную зону в домашних условиях без специального оборудования.
Чтобы тренировка прошла особенно успешно, а ее результат вас порадовал, следуйте следующим правилам:
- Сконцентрируйтесь на собственных ощущениях и правильности выполнения всех упражнений. Вы должны чувствовать работу приводящих мышц.
- До основной программы, обязательно выполняйте разминку, а после нее – упражнения на растяжку;
- Комплексы упражнений следует чередовать каждые 2-3 месяца, упражнения в них также менять, чтобы мышцы получали разнообразную нагрузку.Очень важна правильная мотивация. Вы всегда должны четко представлять, для чего занимаетесь гимнастикой. Мотивация у каждого своя. Для кого-то особую важность представляет здоровье или красота, для другого – сила. В занятиях можно использовать все приведенные упражнения или выбрать наиболее понравившиеся. Нагрузка и число подходов зависят от степени вашей подготовки
Лучшие упражнения на мышцы внутренней поверхности бедра
1. Приседание сумо
Это упражнение довольно тяжелое, многосуставное, поэтому выполняется в первую очередь. Для его выполнения необходимо широко расставить ноги, так, чтобы стопы были развернуты в разные стороны. Корпус держите ровно. Делайте медленные приседания, пока угол в коленях не станет прямым. Бедра должны составлять одну прямую линию, колени старайтесь не сводить. Затем плавно поднимайтесь. Приседая, нужно чувствовать напряженность ягодичных и бедренных мышц. Выполняйте три подхода по 15-20 раз.
Для увеличения нагрузки на внутреннюю поверхность бедер, можно взять гантели и выполнять приседания с ними. При выполнении приседа с широко расставленными коленями, иногда возникает потеря равновесия. Поэтому при недостаточной подготовке, можно опереться руками о стол или стену.
2. Перекаты в приседе
Для выполнения нужно присесть на опорную ногу, согнув колено до угла в 90 градусов. Другая нога прямая, отставлена насколько возможно дальше. Спина слегка наклонена вперед. Ладони следует поставить перед собой или упираться в бедра.
Медленно и плавно переносите таз с ноги на ногу, при этом сгибая колени под прямым углом. Область таза совершает перекаты над полом. При выполнении перекатов, не следует приподнимать таз выше или полностью выпрямлять ноги до конца подхода. Также необходимо следить, чтобы колени всегда находились только под тупым углом, чтобы не травмировать суставы.
Для выполнения этого упражнения тоже можно применять отягощения, так внутренняя поверхность бедер получит дополнительную нагрузку. Перекаты в приседе выполнять в три подхода по 15-20 раз.
3. Разведение и сведение ног
Исходное положение – лежа на спине. Руки развернуты в стороны, ладонями вниз. При недостаточной подготовке, можно руки положить вдоль тела. Ноги поднимите вверх. Необходимо следить, чтобы поясничная область плотно прижималась к полу.
Медленно и плавно разводите ноги в стороны, как можно широко. Затем, также, не допуская резких инерционных рывков, соединяйте прямые ноги вместе. Разведение и сведение ног выполнять в три подхода по 20-25 раз.
4. Приведение бедра
Для выполнения нужно лечь на бок, опираясь на нижнюю руку, согнутую в локте. Верхняя рука упирается в талию или бедро. Верхняя нога согнута в колене, стопа упирается в пол за коленом нижней ноги. Нижнюю ногу держите прямо, вытяните носок. Приподнимайте нижнюю ногу как можно выше, при этом, разворачивая пятку вверх.
При выполнении необходимо следить, чтобы пятка при подъеме, разворачивалась вверх, иначе, большая часть нагрузки придется не на внутреннюю поверхность, а другие мышцы. Делать три подхода по 20-25 раз.