Самая мощная трава для мозгового кровообращения

Люди много столетий лечат артрит, подагру, астму, экзему, заболевания печени, желчного пузыря, сердца… Оно помогает восстановить организм после тяжелых болезней!

Вы чувствовали, что ваш ум и тело устали?

Знайте, что есть мощная и ароматная трава, способная обеспечить необходимую энергию.

Это чудодейственное растение — розмарин!

Он хорошо растёт в теплом климате и широко используется в качестве приправы.

Люди много столетий лечат проблемы со здоровьем используя целебную силу розмарина.

Вот лишь некоторые преимущества этого удивительного растения:

— Розмарин улучшает работу сердца и кровообращение:

Он имеет антисклеротические свойства, снижает уровень холестерина. Исследования доказали, что это растение полезно после тяжелых болезней, особенно для пожилых людей с нарушением мозгового кровообращения.

Для улучшения мозгового кровообращения и улучшения работу сердца рекомендуется применять розмарин так: 1 чайную ложку листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять 30 мин в термосе, затем процедить. Принимать по 1-2 столовых ложки 3 раза в день до еды.

-Розмарин омолаживает клетки кожи:

Он увлажняет кожу, уменьшает морщины, активизирует циркуляцию крови, восстанавливает эластичность кожи, снимает отеки, улучшает цвет лица, устраняет пигментные пятна.

Рекомендуется пить розмариновый чай, добавлять эфирное масло розмарина в крема и маски, а также протирать лицо отваром розмарина.

— уменьшает боли в суставах, устраняет воспаление и заживляет

Особенно полезен розмарин для устранения воспалительных процессов в организме, поэтому он полезен при различных заболеваниях суставов, дыхательных путей и для лечения ран и язв.

— Улучшает здоровье мозга

Это связано с тем, что розмарин увеличивает приток крови к голове.

Трава содержит соединения, которые предотвращают деградацию важного нейротрансмиттера, способного обеспечить хорошую память.

— Помощь против усталости надпочечников и стресса

Розмарин прекрасен, потому что он успокаивает гормоны стресса и улучшает настроение. Розмарин не только возобновляет энергию, но и расслабляет тело и ум.

— Стимулирует рост волос

Это связано с тем, что розмарин улучшает кровообращение.

-От ожирения

Розмарин помогает похудеть за счет ускорения расщепления жиров и снижения аппетита. Более эффективен он вместе с травой полыни, шалфея и цветками терна. Смешайте травы в равных количествах и приготовьте чай из 1 чайной ложки смеси трав и 300 мл кипятка. Настоять 25 минут, процедить. Пить по 150 мл трижды в сутки 21 день за 30 минут до еды.

Вы можете использовать целебную силу розмарина несколькими способами:

Используйте эфирное масло розмарина: вдыхайте аромат, добавляйте в аромалампу, в шампуни, крема и маски для ухода за кожей и волосами.

Употребляйте чай: рекомендуется выпивать 1-2 чашки розмаринового чая каждый день.

Особенно хорошо пить такой чай вечером перед сном.

Розмариновый чай употребляет также при диабете, заболеваниях печени, желчного пузыря, инфаркте миокарда.

Розмарин прекрасно растёт в комнатных условиях. Для этого лучше всего взять веточку взрослого растения, поместить в банку с водой для развития корней, затем посадить и обеспечить доступ свежего воздуха и солнечных лучей.

Нельзя использовать рецепты с розмарином для лечения детей до 12 лет, при эпилептических припадках, беременности. Розмарин на некоторое время повышает давление, поэтому его не рекомендуется применять и при гипертонии 2-3 степени.