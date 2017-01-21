Самая популярная мазь от морщин! Я помолодела за 1 ночь

Невероятно! Эта мазь от морщин действительно разглаживает кожу лица буквально за 1 ночь. Рецепт проверенный и помог уже многим женщинам! Мазь действительно работает на 100% и кожа приобретает здоровый вид без морщин! За две недели использования я помолодела на 10 лет. Записывайте рецепт

На заметку: впитывается долго, больше часа, поэтому им нужно пользоваться за 2 часа до сна. Первый результат увидите через 3 дня. Рецепт несложный и действительно волшебный.

Понадобится:

Половина свежего желтка,

2 ч. ложки миндального масла (можно заменить оливковым),

1 ч. ложка морской пищевой соли,

2 ч. ложки отвара ромашки( 1 ст. ложка сухой травы на 200 мл воды, кипятить 15-20 мин.),

0.5 ч. ложки настоящего меда,

2 ч. ложки косметического вазелина (продается в аптеке).

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