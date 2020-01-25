СЕКРЕТ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ НАХОДИТСЯ В ВАШИХ НОГАХ. 5 УПРАЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИСПРАВЯТ ВСЕ

Невероятно полезно!

Люди часто пренебрегают ногами, просто потому, что не знают о их важности и вкладе в общее состояние здоровья. Тем не менее, ноги на самом деле являются более важной рабочей частью всех внешних аспектов тела. Будучи основой тела, сохраняя их здоровыми, здоровье тела остается в норме!

Правильная забота о ногах помогает предотвратить боли в спине, бедрах и коленях, и эта статья фокусируется на их важности, предлагая несколько советов о том, как предотвратить и облегчить боль в этих областях.

1. Прессы для ног

Прежде чем заниматься любыми физическими упражнениями, ноги должны быть должным образом разогреты. Прессы для ног — отличный способ согреть ноги и способствовать расслабляющему движению.

Все, что вам нужно сделать, — согнуть колени, стоя, прикоснуться к полу пальцами и удерживать эту позицию в течение трех секунд. выпрямьтесь, а затем сделайте набор из десяти подходов три раза в день.

2. Ходьба пешком

Ходьба пешком чрезвычайно эффективна в укреплении мышц. Начните с того, что стоите на цыпочках, а затем идите вперед около двадцати секунд. Отдыхайте пятнадцать секунд, а затем повторите упражнение пять раз.

3. Круги на лодыжках

Гибкость и мобильность лодыжек имеют первостепенное значение! Если они жесткие и их движение ограничено, это может привести к боли в мышцах и суставах, а также боли в спине и коленах, поскольку организму необходимо компенсировать свою слабость.

Чтобы выполнить это упражнение, вам нужно лечь спиной на пол, а затем вытянуть одну ногу. Поверните лодыжку по часовой стрелке, оставайтесь в этом положении в течение десятков секунд, и затем поверните ту же длинную лодыжку против часовой стрелки. Поменяйте ножки и повторите процедуру.

4. Сопротивление

Это упражнение нацелено на небольшие мышцы стопы, которые обычно трудно задействовать. Укрепление этих крошечных мышц помогает поддерживать равновесие.

Сядьте на пол, ноги выпрямите перед вашим телом. Оберните резинкой вокруг стула, а затем двигайтесь назад, сидя на полу, пока не почувствуете напряжение в мышцах. Согните ногу назад и удерживайте ее в течение пяти секунд. Сделайте 10 повторений.

5. Карандаши

Это упражнение очень простое, и все, что требуется, это карандаш. Встаньте перед карандашом и возьмите его пальцами, поднимая его с земли. Держитесь в течение десяти секунд, отбросьте его и сделайте пять повторений каждой ногой.

Эти упражнения займут около пятнадцати минут вашего времени. Для достижения оптимальных результатов делайте их поочередно каждые два-три дня.