Татарский трехслойный пирог — ОЧЕНЬ ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!!!!

Старая татарка, тетя моей лучшей подруги, поделилась семейным рецептом трехслойного пирога. Скажу честно, такой вкуснотищи я давно не ела! Очень нежное воздушное тесто, просто тает во рту.

Начинка с черносливом и курагой получается безумно ароматной и сочной, а лимонная прослойка гармонично уравновешивает сладкий вкус и придает приятную кислинку. Не пирог, а мечта!

Сегодня мы расскажем, как приготовить татарский трехслойный пирог. А какой он красивый внутри — глаз радуется!

ТАТАРСКИЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА 3 ст. муки 200 г сливочного масла 100 мл молока 60 г сахара 1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ 250 г кураги 250 г чернослива 2 лимона 6 ст. л. сахара 1 ст. л. муки



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ПРИГОТОВЛЕНИЕ Для приготовления начинки лимон обрежь с обеих сторон, подели на 4 части, пропусти через мясорубку. Также измельчи отдельно курагу и чернослив. К лимону добавь сахар и столовую ложку муки. Хорошенько перемешай. Для приготовления теста холодное масло из морозилки обваляй в муке и натри на крупной терке до образования масляно-мучной крошки. Отложи две столовые ложки крошки для посыпки пирога. Добавь в тесто сахар, разрыхлитель и соль. Перемешай, а затем влей молоко. Замеси тесто. Собери его в единый ком. Переложи тесто на препыленный мукой стол, скатай в колбаску и раздели на 4 части. Одна из частей должна быть чуть больше остальных. Большую часть теста раскатай и выложи на дно формы для выпекания так, чтобы были еще и бортики. Форму смажь небольшим кусочком сливочного масла или застели куском пергаментной бумаги. Нижним слоем распредели чернослив. Раскатай следующий кусок теста и выкладывай на чернослив, аккуратно прижимая края. На тесто выложи курагу, равномерно распределяя по всей поверхности теста. Закрой слой кураги следующим пластом раскатанного теста, выкладывай начинку из лимона. Накрой ее последним куском теста. Сверху присыпь оставшейся крошкой. Выпекай пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 45–50 минут. Дай пирогу полностью остыть и только потом нарезай на кусочки. Вот и всё, трехслойный пирог с ароматной начинкой готов. Приятного аппетита! АВТОР СТАТЬИ Анастасия Давиденко