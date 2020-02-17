Татарский трехслойный пирог — ОЧЕНЬ ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!!!!

Старая татарка, тетя моей лучшей подруги, поделилась семейным рецептом трехслойного пирога. Скажу честно, такой вкуснотищи я давно не ела! Очень нежное воздушное тесто, просто тает во рту.
Начинка с черносливом и курагой получается безумно ароматной и сочной, а лимонная прослойка гармонично уравновешивает сладкий вкус и придает приятную кислинку. Не пирог, а мечта!
Сегодня мы расскажем, как приготовить татарский трехслойный пирог. А какой он красивый внутри — глаз радуется!
ТАТАРСКИЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ ПИРОГ
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА
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- 3 ст. муки
- 200 г сливочного масла
- 100 мл молока
- 60 г сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ
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- 250 г кураги
- 250 г чернослива
- 2 лимона
- 6 ст. л. сахара
- 1 ст. л. муки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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- Для приготовления начинки лимон обрежь с обеих сторон, подели на 4 части, пропусти через мясорубку. Также измельчи отдельно курагу и чернослив.
- К лимону добавь сахар и столовую ложку муки. Хорошенько перемешай.
- Для приготовления теста холодное масло из морозилки обваляй в муке и натри на крупной терке до образования масляно-мучной крошки. Отложи две столовые ложки крошки для посыпки пирога.
- Добавь в тесто сахар, разрыхлитель и соль. Перемешай, а затем влей молоко. Замеси тесто. Собери его в единый ком.
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- Переложи тесто на препыленный мукой стол, скатай в колбаску и раздели на 4 части. Одна из частей должна быть чуть больше остальных.
- Большую часть теста раскатай и выложи на дно формы для выпекания так, чтобы были еще и бортики. Форму смажь небольшим кусочком сливочного масла или застели куском пергаментной бумаги.
- Нижним слоем распредели чернослив. Раскатай следующий кусок теста и выкладывай на чернослив, аккуратно прижимая края.
- На тесто выложи курагу, равномерно распределяя по всей поверхности теста. Закрой слой кураги следующим пластом раскатанного теста, выкладывай начинку из лимона. Накрой ее последним куском теста. Сверху присыпь оставшейся крошкой.
- Выпекай пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 45–50 минут. Дай пирогу полностью остыть и только потом нарезай на кусочки.
- Вот и всё, трехслойный пирог с ароматной начинкой готов. Приятного аппетита!
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