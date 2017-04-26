Подруга пьёт соду и воду. Она знает секрет!

Однажды, придя к подруге в гости (я уже давно не приходила), я заметила у неё на кухонном столике соду и стакан воды. Всё выглядело так, как будто она её хочет выпить. Я не удержалась и спросила: "Зачем тебе сода с водой, что случилось?" А она улыбнулась и с чувством ответила: "Я жить хочу, как никогда!"

Оказывается, моя подружка недавно сильно приболела. А когда принялась изучать материалы о своей болезни, отыскала такой простой и дешёвый способ держать организм в тонусе.

Вот я решила и с вами поделиться этим секретом. Будьте здоровы!

ИТАК:

Если мы посмотрим на желудок, то увидим, что он располагается в двух плоскостях — на входе вертикально, а на выходе — практически горизонтально: Таким образом, содержимое желудка выходит из него практически горизонтально: А регулирует этот выход сфинктер, называемый «привратником желудка» или «пилорическим сфинктером».

Пока пища не согрелась (если холодная) и не обработалась соляной кислотой, которую выделяет желудок, «привратник» закрыт.

Как только пища полностью согрелась и обработалась — «привратник» открывается и пищевая кашица (химус) выходит в тонкий кишечник (а конкретно — в двенадцатиперстную кишку), где собственно и начинается сам процесс пищеварения.

Тут нам важно отметить этот температурный момент.

Если желудок — парень крепкий, ему перепады температур не особо критичны (в разумных пределах, ессессенна:)), то вот двенадцатиперстная кишка — дама очень утонченная… Это уже настоящая химлаборатория, где всё должно быть строго соответствовать нормам, из которых температура — наипервейшая.

Идем дальше.

Если мы присмотримся к желудку, то заметим, что вдоль его левой стенки (называемой «малая кривизна желудка») волокна есть очень длинные, и расположены так, что образуют словно бы такой «желоб» — своеобразный канал, трубу (в различных анатомических атласах я видел иллюстрации, где этот «канал» выражен еще более явно, чем здесь, и прямо похож на такую сквозную трубку — от входа желудка к выходу)

А в глубине желудка, т.е. вдоль его правой стенки (называемой по-научному «большая кривизна желудка»), волокна в основном короткие и там таких прямых и сквозных путей уже нет.

И вот что мы тут имеем.

Если то, что входит в желудок не надо переваривать и не надо согревать, то оно буквально ПРОСКАКИВАЕТ желудок по этому самому «желудочному желобу».

И «привратник» этому проскакиванию не препятствует, поскольку всё соблюдено: переваривать не надо, согревать не надо.

Единственной субстанцией, могущей в нас попасть, которую не нужно переваривать, является вода. И если соблюдено второе условие — не надо согревать — то вода действительно сразу проскакивает через пилорический сфинктер в двенадцатиперстную кишку, где тут же и впитывается в кровь, восполняя ту самую основу всех биохимических процессов организма.

А вот если этот второй параметр не соблюден, и температура воды ниже положенной 37-39 градусов, тогда «привратник» сурово смыкается и «не пущает» воду дальше…

И вот вода стоит в желудке пока не согреется.

А пока она там стоит, с ней кое что происходит. И это «кое что» настолько радикально меняет картину, что в результате мы и имеем этот самый «бич цивилизации» — хроническое обезвоживание — которое и описал научно доктор Батмангхелидж.

Что происходит с водой в желудке?

Если объем выпитой воды небольшой, и вода при этом выпивается натощак, тогда в принципе ничего особенного не происходит.

Стенки желудка от небольшого объема не растягиваются.

Следовательно сигналов к выделению существенного количества соляной кислоты в желудке нет.

Она выделяется в очень небольшом количестве, ибо вода же не дистиллирванная, всё равно там какие-то «раздражающие компоненты» есть.

А значит вода спокойненько там постоит минут 10-15, и пройдет в двенадцатиперстную кишку, дав организму то, что и должна дать.

Но если в желудке присутствует соляная кислота в более серьезной концентрации, то ситуация коренным образом меняется.

По каким причинам концентрация соляной кислоты в желудке может быть более существенной?

Во-первых, в желудке может идти процесс пищеварения (даже небольшой, скажем, 10 минут назад вы перестали жевать жвачку, или полчаса назад вы съели пирожок, булочку или час назад съели сэндвич).

Во-вторых, при более-менее ощутимом объеме воды, желудок чисто механически растягивается, что является одним из сигналов к началу процесса пищеварения, и соответственно происходит выделение соляной кислоты.

В-третьих, у человека просто может быть повышенная кислотность желудка, т.е. там всегда достаточно много соляной кислоты присутствует.

И что тут происходит в этом случае?

В-первых, вода подкисленная соляной кислотой, начинает перевариваться и всасывается.

А по данным известного диетолога и нутрициолога О.Хазовой, вода, переваренная желудком, в основном идет не вовнеклеточную жидкость (кровь, межклеточная жидкость, лимфа и т.д.), а во внутриклеточную жидкость, в результате чего клетки просто «разбухают» и мы имеем отечность тканей.

На самом деле механизм образования отечности в классической физиологии не совсем однозначно трактуется.

Например более распространенная тут есть версия — влияние холодной воды на почки.

Холодная вода находясь в желудке, охлаждает почки и почки (очень чувствительные к теплу), начинают медленнее работать, хуже регулировать электролитический баланс. В результате — отеки.

Короче, какие бы тут гипотезы ни были, сам факт того, что кисло-соленая вода ведет к отекам — это просто очевидность, которую мы и без научных исследований знаем по житейскому опыту.

Для этого достаточно просто вспомнить, как оно бывает, когда мы слишком увлечемся питьем какого-нибудь кисло-соленого напитка, скажем, рассола из-под соленых огурчиков или помидорчиков?

Помню, в былые времена почти в каждой советской семье были такие банки с солёностями, и народ, особенно…ммм…с похмелья, очень это дело практиковал — пить этот рассольчик.

Оххх, каак жеж он хорошо утолял жажду, ежели…мммм…с бодуна так встанешь утречком…головушка бо-бо:)))

Хрясь рассольчегу…аххх…полегчааало:) хрясь еще…ну совсем хорошо:)

А потом смотришь в зеркало, а там такая ряха:)))

Опухает тело от рассольчика. Опухает именно потому, что такая кисло-соленая вода идет именно во внутриклеточную жидкость, т.е. в отек.

Не менее показательным моментом в этом плане является известная всем йогам знаменитая процедура очистки всего желудочно-кишечного тракта подсоленой водой — Шанк-Пракшалана.

Суть методики такова: выпивается стакан воды и посредством 4-х упражнений прогоняется по всему желудочно-кишечному тракту. Потом еще стакан воды — и снова 4 упражнения. И так несколько стаканов.

Обязательным условием является использование именно подсоленой воды по причине того, что она плохо впитывается кишечником.

Почему плохо впитывается? А потому, что такая вода по своей плотности практически совпадает с кровью. Отсутствует разность потенциалов, из-за чего не возникает так называемое «осмотическое давление».

А когда вода в кишечнике несоленая, то включается этот самый закон осмоса, и простая вода всасывается в подсоленую кровь.

Итак, вывод такой: чем дольше вода стоит в желудке, тем меньше её попадет в кровь (и вообще во внеклеточные жидкости).

Следовательно, толку от неё уже не будет, ибо «толк» в данном случае — это насыщение водой именно крови (и всей внеклеточной жидкости)!

Более того, от такой воды мы можем иметь и отрицательный для здоровья эффект в виде отеков.

Вот такой, как говорится, клинический факт…

Почему мы об этом не знаем со школьных уроков биологии???

Грустно прямо даже…

Но это еще не всё.

Есть тут еще один интересный (и не менее существенный) момент.

Спрашивается: откуда берется энергия на согревание этой воды?

Явно же не извне — иначе мы бы пили теплую воду:)

Оказывается, согреватеся-то вода энергией окружающих желудок органов, и особенно — почек.

Именно так говорят источники по китайской медицине.

Именно почки греют воду в желудке.

Желудок — полый орган. У него своего тепла нет. А вот у «плотных» органов есть своя энергия и своё тепло.

Собственно, само слово «печень» происходит от слова «печь» или «печка», что само по себе говорит о выделении тепла.

Так что, думаю, печень тут тоже участвует, тоже тратит свою энергию на согревание этой воды, «застрявшей» в желудке…

Короче, хоть почки, хоть печень — всё равно тратим мы энергию своих собственных, родных и дорогих внутренних органов.

А зачем? Не лучше ли потратить энергию внешнюю — нажать кнопку на чайнике и за полминуты подогреть воду…

Когда же мы пьем воду тепло-горячую, то она не только восполняет ту самую основу жизни, но еще и согревает тело, т.е. экономит нам энергию, которую мы постоянно тратим на поддержание положенной температуры внутренних сред.

Вот такие дела…

Но, оказывается, и это еще не всё…

Оказывается, существует различные положения желудка, которые сами по себе могут усугублять всю эту вышеописанную ситуацию.

Причин возникновения всех этих отклонений от нормы — множество. Обсуждать их тут мы не будем — это по линии висцеральной хиропрактики идет….

Просто важно понимать, что если в силу каких-то причин у человека имеется такой вот провисающий желудок, то в этом «мешке» даже теплая вода и то застаивается. А уж холодная там стоит так долго, что на выходе мы имеем очень кислую и очень соленую жидкость, от которой никакого толку не будет, одни отеки…

Зато когда человек с таким желудком выпивает тепло-горячую воду, то он как минимум приносит организму пользу тем, что согревает органы, прогревает их, что, например, для холодного времени года — даже и вообще прямая польза для здоровья.

А теперь про соду

И вот после всей этой картины, мы можем легко понять, почему люди, невнимательно прочитавшие материалы моего сайта, и начавшие пить соду, порой получают проблему с желудком.

Итак, холодная вода с содой «зависает» в желудке.

И тут есть следующие варианты.

Если желудок полностью здоровый, кислотность в норме, то среда там, как уже говорилось выше, нейтральная.

Ну разве что чуть-чуть кислая …

И тогда содовая вода, согревшись, пройдет в двенадцатиперстную кишку и благополучно впитается там.

Нейтрализация соды кислотой произойдет ну самая минимальная и никаких заметных процессов иметь место не будет.

Но вот если по вышеозначенным причинам кислотность в желудке повышенная, и объем воды относительно большой (для каждого желудка, разумеется, это разная величина), то соляная кислота сразу вступает с содой в реакцию, с образованием соли и угольной кислоты. Угольная кислота очень слабое, крайне неустойчивое соединение, поэтому оно тут же распадается на углекислый газ и воду:

NaHCO 3 + HCl > NaCl + H 2 CO 3

H 2 CO 3 > H 2 O + CO 2 ^

Увидеть эту реакцию воочию можно, если добавить в стакана с содой уксусной кислоты — получится «шипучий напиток».

Кстати, если концентрация соды в стакане будет достаточно высокая, а кислота очень концентрированная, то возникнет не просто шипучий напиток, а прямо маленькое извержение вулкана:) Довольно активная реакция.

Ну так вот…

Этот шипучий углекислый газ соприкасаясь со стенками желудка, раздражает эти стенки. Пространство-то замкнутое, деваться-то газу некуда, и вот именно по стенкам он и «бьёт».

Защищаясь от этого «нападения», желудок производит еще порцию кислоты (а как он еще может защищаться? соляная кислота — единственное, что у него есть).

Эта порция кислоты тут же снова вступает в ту же реакцию с выделением углекислого газа.

Следовательно — опять новая порция углекислого газа «нападает»…

Ну и возникает вот такой цикл, который в медицинской литературе называется «кислотный рикошет».

Всем, интересующимся щелочной системой, рекомендую хорошенько запомнить этот термин, ибо любой врач (особенно — гастроэнтеролог), как только услышит о соде, сразу начинает возмущенно махать руками, стучать ногами, скрипеть зубами, говоря о том, что питьё соды запускает этот самый «кислотный рикошет», а значит пить соду вредно.

Ну так вот, «кислотный рикошет» возникает только при несоблюдении температурного режима приема соды.

Т.е. это просто следствие людской невнимательности.

«Кислотный рикошет» — это частный случай приёма соды, а медики, частенько не зная всего того, что мы тут описали про воду, выдают этот частный случай за общее правило…

Это — неправильно.

Это просто следствие неосведомленности.

Кстати сказать, опасность этого явления — «кислотного рикошета» — существует только для желудка больного или предрасположенного к болезни.

Скажем, если у человека есть язвенный процесс, тогда — да, этот «рикошет» усилит язву.

Если у человека язвы нет, но есть эрозивный процесс в стенках желудка, то «рикошет» повлияет на развитие этого эрозивного процесса.

Ну и так далее — любая проблема в желудке будет усилена.

Если же желудок в норме, здоров, то никакой опасности этот «кислотный рикошет» не представляет.

Он даже менее опасен, чем стакан любого шипучего напитка, который мы выпиваем даже не задумываясь, некоторые такое пьют чуть ли не ежедневно.

А уж про Колу — и речь молчит! Кола — гарантированно более разрушительный для желудка напиток, чем даже содовая вода со льдом:)

Кстати, любой «язвенник» прекрасно знает, что для него все шипучие напитки — под полным запретом. И, разумеется, любой гастроэнтеролог это знает, так что, выделять тут содовую воду и нагнетать страху — совершенно неадекватно.

Идем дальше.

Когда содовая вода согрелась и наконец прошла в двенадцатиперстную кишку, то она уже не является щелочным питьем.

Это уже просто вода.

Соответственно, ждать от неё тех эффектов, которые описаны в книге о щелочной системе, бесполезно.

Да, конечно, просто вода — это очень хорошо, она организму нужна. Но уж слишком затратный способ-то:)))

Когда же мы выпиваем содовую воду тепло-горячей (40 -50 * по С ) , то она благополучно проскакивает желудок, и попадает в двенадцатиперстную кишку, где среда щелочная по определению. Там щелочь — как родная (ибо желчь, которая выбрасывается желчным пузырем именно сюда, является вообще самой щелочной субстанцией нашего организма, а само пищеварение идет именно в щелочной среде, точнее — слабощелочной )

И там эта щелочная вода, богатая отрицательно-заряженными ионами, впитывается в кровь, насыщая её этими самыми ионами и усиливая таким образом бикарбонатный буфер крови — что, собственно, и является целью питья щелочной воды.

То есть, щелочная вода кроме общего для воды значения — количественного восстановления основы всех биохимических процессов организма — дает нам еще и качественный аспект: разжижает кровь, делает её более легкой, текучей, и, соответственно, более проникающей…

В такой крови начинают на полную работать эритроциты, и ткани тела начинают на порядок лучше снабжаться кислородом…

Вобщем, много тут всяких полезностей возникает, о которых повествуется в книге Ентшуры / Локемпеда — и для пищеварения, и для выделения, и для кровоснабжения, и для нервной системы (ибо, опять же спасибо Батмангхелижду, он хорошо описал, насколько мозг чувствителен к обезвоживанию и насколько наши психические состояния зависят от нормального водного баланса мозга).

Итого мы имеем, что любой напиток, любую пищу лучше есть подогретую.

Даже если мы на сыроедении находимся.

Как известно, подогревание сырой пищи до 40 градусов не разрушает живые ткани. Зато перевариваться всё это будет гораздо лучше и с меньшими затратами энергии.

У меня это уже буквально на автомате выработалось — если человек говорит о том, что ему поплохело от приема соды, первым делом спрашиваю, с какой водой пьете? Холодной или горячей?

В подавляющем большинстве случаев человек говорит, что пьет с обычной водой, комнатной температуры.

Либо — вторая по количеству причина — не натощак, т.е. не выдержав положенный временной интервал после приема пищи (для обычного, не чрезмерного приема пищи это часа чераз два-лва с половиной, когда пищевой комок уже прошел фазу «кислого» жулудочного пищеварения и находится в фазе «щелочного» пищеварения в двенадцатиперстной кишке)

Так вот если уж щелочную систему практиковать, то эти моменты надо хорошо знать и всегда помнить.

Когда же мы соду не пьем (ибо соду нужно пить не постоянно, а по мере необходимости), то воду-то мы всё равно пить должны, если хотим помочь своему телу выживать в столь неблагоприятной экологической среде. Следовательно всё это тоже нужно помнить и применять на практике.

…. вот такие вот небольшие познания

Захочешь жить ?! еще и не такое начнешь изучать и ,,впитывать ,, )))

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**Источник