Самый эффективный рецепт очищения организма и похудения!!!

СЖИГАЕТ ПО 5 КГ ЗА РАЗ! Этот способ мега классный! Советую всем, кто хочет похудеть по-быстрому! А главное, что этот способ очень вкусный!





Сырая гречка с кефиром по утрам натощак – это действительно удивительный рецепт здоровья, который творит чудеса и очень полезен для очищения всего вашего организма, что очень важно для похудения, для поджелудочной, печении и других наши жизненно важных органов.

Только не пугайтесь слова «сырая». В результате гречка получится очень даже «варенная» и вкусная. Даже еще вкуснее, чем приготовленная традиционно, на воде.







Пользу от таких завтраков без варки вы почувствуете очень скоро, если будете так завтракать каждое утро в течении, ну, хотя бы пару недель.

Но даже один разгрузочный день в неделю, съеденная гречка с кефиром натощак, принесет пользу вашему организму и поджелудочная, печень, да и весь организм в целом, будет вам за это очень благодарен. Ведь очищение ваш организм получит колоссальное.





И так, как приготовить гречку для похудения и здоровья, что творит чудеса.



Более простой процесс приготовления просто сложно придумать.





На одного человека нужно взять 2 столовые ложки сырой крупы и 200 гр. кефира или простокваши.



Гречку чистим, промываем проточной водой и даем стечь.



Пересыпаем в тарелку с высокими бортиками, очень хорошо для этих целей подойдут пиалы или небольшие салатницы, заливаем 200 граммами кефира или простокваши, накрываем крышкой или тарелочкой и идем спать.





На утро, ваша сырая гречка с кефиром, приготовленная по рецепту, что творит чудеса, для похудения и очищения вашего организма – готова.



Можно есть просто так, если строгая диета. Блюдо вкусно и само по себе. Но при желании можно добавить специи: укропчик, куркуму или фенхель. А можно съесть с орехами, изюмом, бананами, яблоками и медом.



Ешьте на здоровье гречку с кефиром натощак и будьте всегда красивыми, жизнерадостными и стройными!﻿

*