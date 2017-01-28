Волосы снова станут расти! Попробуйте


Смочите кожу головы несколькими каплями этого сиропа – и Вы станете свидетелями того, как волосы снова станут расти!
Эта уникальная сыворотка похожа на волшебное зелье, которое помогает стимулировать рост волос в очень короткие сроки.

Скажите ‘’Нет’’ потери волос и облысению. Эта сыворотка сделана из травяных масел, которые стимулируют волосяные фолликулы и возобновляют рост выпавших волос.

 

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ДОМАШНИЙ СОВЕТ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРИ ВОЛОС.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОЙ СЫВОРОТКИ, ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

 

 

50 мл масла .
20 мл органического кокосового масла.
10 мл эфирного масла розмарина.
5 мл эфирного масла лаванды (по желанию).

Приготовление:

Налейте примерно 50 мл касторового масла в баночку. Касторовое масло – очень густое и плотное. Чтобы разбавить его, добавьте 20 мл органического кокосового масла.

Теперь добавьте 10 мл эфирного масла розмарина и смешайте все. Закройте банку крышкой и хорошо встряхните, чтобы масла смешались. Если есть желание, можно добавить несколько капель масла лаванды.

Сыворотка для роста волос готова!

 

 

Нанесите несколько капель сыворотки на лысину и проблемные участки кожи головы. Наносить нужно с помощью пальцев рук, и очень осторожно!

Применять эту сыворотку от 2 до 3 раз в день, и Вы увидите, как через 2 недели снова начнется долгожданный рост волос!

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